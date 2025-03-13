Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Feyza Naz A., iddiaya göre temizlediği tabancanın ateş almasıyla çenesinin altından vurularak yaralandı.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çenesi parçalanan Feyza Naz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ile ilgili soruşturma başlattı.
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Bursa’da, genç kız silahı temizlemek isterken vuruldu!