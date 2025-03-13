Bursa’da, genç kız silahı temizlemek isterken vuruldu!

Çenesi parçalanan Feyza Naz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ile ilgili soruşturma başlattı.