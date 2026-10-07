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Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:17

Bursa'da Gökçe'yi katletmişti: O cani tutuklandı!

Bursa’da 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın ormanlık alanda erkek arkadaşı tarafından öldürülmesi Türkiye’yi sarsarken, cinayete ilişkin bir gelişme yaşandı. Tedavisinin ardından emniyete götürülen zanlı Mustafa B.tutuklandı.

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AA
Bursa’da Gökçe’yi katletmişti: O cani tutuklandı!
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Kan donduran olay, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre; ormana otomobille gelen ve sevgili olduğu öne sürülen 18 yaşındaki Gökçe Alkan ile 24 yaşındaki Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtilmişti.

TUTUKLANDI

Kendisini de yaralayan zanlı M.B. (24) hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BURSA
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Bursa'da Gökçe'yi katletmişti: O cani tutuklandı!
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