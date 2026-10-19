Bursa’da güzellik merkezinde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda senetli sözleşme ele geçirildi

305 SENETLİ SÖZLEŞME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin, hizmet verilmediği halde bilgilendirme adı altında sözleşme ve senet imzalattığı, ardından icra takibi başlatma tehdidiyle haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İş yerine düzenlenen operasyonda 305 senetli sözleşme, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi. Sözleşmeler üzerinden mağdur olduğu değerlendirilen kişilerin tespit edilmesi ve başvuruların alınmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.