Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da güzellik merkezinde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda senetli sözleşme ele geçirildi
Giriş Tarihi: 19.10.2026 16:05

Bursa'da güzellik merkezinde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda senetli sözleşme ele geçirildi

Bursa'da hizmet verilmediği halde vatandaşlara sözleşme ve senet imzalatarak icra takibi tehdidiyle haksız kazanç sağladığı öne sürülen güzellik merkezine operasyon düzenlendi. Aramalarda 305 senetli sözleşme ele geçirildi. Gözaltına alınan F.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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DHA Yaşam
Bursa’da güzellik merkezinde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda senetli sözleşme ele geçirildi
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, güzellik merkezinin işlek caddelerde broşür dağıtma, anket yapma ve gençlere yardım etme bahanesiyle vatandaşları iş yerine davet ettiği belirlendi.

305 SENETLİ SÖZLEŞME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin, hizmet verilmediği halde bilgilendirme adı altında sözleşme ve senet imzalattığı, ardından icra takibi başlatma tehdidiyle haksız kazanç sağladığı tespit edildi. İş yerine düzenlenen operasyonda 305 senetli sözleşme, 2 cep telefonu ve 1 bilgisayar ele geçirildi. Sözleşmeler üzerinden mağdur olduğu değerlendirilen kişilerin tespit edilmesi ve başvuruların alınmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda gözaltına alınan F.B. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da güzellik merkezinde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda senetli sözleşme ele geçirildi
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