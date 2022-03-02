Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da hurda deposunda patlama! 2 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 2.3.2022 11:23

Bursa'da hurda deposunda patlama! 2 kişi yaralandı

AA
Bursa’da hurda deposunda patlama! 2 kişi yaralandı

Bursa'da korkutan patlama! Bir hurda deposunda yaşanan patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi 6. Okul Sokak'taki hurda deposunda henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Olay yerindeki 2 kişinin yaralanmasına yol açan patlama nedeniyle deponun yanındaki çay ocağında da hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı olay yerinde ekiplerin çalışması sürüyor.

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Bursa'da hurda deposunda patlama! 2 kişi yaralandı
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