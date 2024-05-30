Bursa’da iki aile arasında kavga! Baba-oğul tabancayla vuruldu

Olay, gece geç saatlerde Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Sevgi Sokakta meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve aralarında husumet bulunan akraba iki aile sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Yanında oğlu bulunan Hüseyin K., yeğenleri Kerem, Yusuf ve Baran K. tarafından sokak ortasında darbedildi. Bu sırada Yusuf K., tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşen amcası Hüseyin K. ile kuzeni Naif K.'ya tabanca ile ateş açtı. Baba- oğul bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan 3 kardeş olay yerinden kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan 3 kardeşin yakalanması için çalışma başlatırken, taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahallede ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.