Bursa’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda Emre Acar (18) ile 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emre Acar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.