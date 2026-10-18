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Giriş Tarihi: 18.10.2026 02:53

Bursa'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Bursa’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
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Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda Emre Acar (18) ile 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Emre Acar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kavgada yaralanan diğer 2 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

#İNEGÖL DEVLET HASTANESİ #112 ACİL SAĞLIK #İNEGÖL #BURSA
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