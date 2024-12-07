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Giriş Tarihi: 7.12.2024 03:38

Bursa'da işçi servislerinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 2 işçi servisinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı.

AA
Bursa’da işçi servislerinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı

Orhangazi- Bursa kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Memduh K. (55) idaresindeki servis midibüsü ile Hüseyin S. (53) yönetimindeki servis minibüsü çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle midibüs devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan 14'ü Orhangazi Devlet Hastanesinde, 6'sı ise Gemlik Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Yaralılardan midibüs şoförü Memduh K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Trafiğin bir süre kontrollü sağlandığı Orhangazi-Bursa kara yolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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Bursa'da işçi servislerinin karıştığı kazada 20 kişi yaralandı
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