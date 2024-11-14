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Giriş Tarihi: 14.11.2024 22:05

Bursa'da işçileri taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin işçilerini taşıyan kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attığı kazada 1 kişi öldü, kişi yaralandı

AA
Bursa’da işçileri taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 7 yaralı

İlçeye bağlı Çınarlı köyünde zeytin işçilerini taşıyan Emrah Balkancı'nın (24) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 ATF 301 plakalı kamyonet takla attı.

İçerisinde 8 kişinin bulunduğu araç refüjdeki incir ağaçlarına çarparak durdu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, işçilerden Gülbeyaz Alak'ın (54) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 7 kişi ise, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Bursa'da işçileri taşıyan kamyonet takla attı: 1 ölü, 7 yaralı
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