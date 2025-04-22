Bursa’da kaçak kazı yapan 4 şüpheliye suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gemlik ilçesi Cihatlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Y.A., A.U., Ö.Y. ve H.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, olay yerinde 1 adet kamera ve tespit çubuğu, jeneratör, odun kesme testeresi, 15 tonluk kriko, el feneri, manevela, kazma, tahra, tahta çapa, 3 adet demir murç, 15 metre kablo düzeneği ve 25 metre uzunluğunda tahta halat merdiven düzeneği gibi çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı.