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Giriş Tarihi: 5.10.2026 21:14

Bursa'da kahreden kaza: Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir imalathanede yaklaşık 10 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşen işçi Nihat T. (29) ağır yaralandı.

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DHA
Bursa’da kahreden kaza: Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
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Olay, saat 19.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Karaağaç Caddesi üzerinde faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre üretim işçisi Nihat T., asansörün bulunduğu kata geldiğini düşünerek adım attı.

Ancak asansörün kabinini fark edemeyen işçi, yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan yaralıya ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Ağır yaralanan Nihat T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#BURSA #İNEGÖL #İNEGÖL DEVLET HASTANESİ
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Bursa'da kahreden kaza: Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
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