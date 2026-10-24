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Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:59

Bursa'da kahreden olay! Kediyi kurtarmak isterken canından oldu: O anlar kamerada!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim kursunda çalışan kişi, korkuluk demirinin kopması sonucu aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan şahıs hayatını kaybederken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA Yaşam
Bursa’da kahreden olay! Kediyi kurtarmak isterken canından oldu: O anlar kamerada!
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Bursa'da Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki SRC kursunda eğitmen olarak çalışan 45 yaşındaki Şahin T., yavru kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluk demirinin kopmasıyla 3. kattan aşağı düştü.

KAFA ÜSTÜ YERE ÇAKILDI!

Kafa üstü yere çakılan Şahin T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Şahin T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ancak Şahin T. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin T. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da kahreden olay! Kediyi kurtarmak isterken canından oldu: O anlar kamerada!
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