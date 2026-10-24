Bursa’da kahreden olay! Kediyi kurtarmak isterken canından oldu: O anlar kamerada!

Bursa'da Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki SRC kursunda eğitmen olarak çalışan 45 yaşındaki Şahin T., yavru kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluk demirinin kopmasıyla 3. kattan aşağı düştü.