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Giriş Tarihi: 08.10.2026 20:09

Bursa’da kamyon kasasından düşen tanklardaki kimyasal madde yola sızdı!

Bursa'da yokuş yukarı çıkarken kapağı açılan kamyonun kasasından içlerinde kimyasal madde bulunan tanklar yola düştü. Kimyasal madde yola sızarken, söz konusu kimyasal maddenin sülfürik asit olduğu belirtildi.

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Bursa’da kamyon kasasından düşen tanklardaki kimyasal madde yola sızdı!
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30 Ağustos Zafer Mahallesi İpek Caddesi'nde yokuş yukarı çıkan 41 AHR 940 plakalı kamyonun kasasının kapağının açılmasıyla yere düşen tanklardan yola kimyasal madde sızdı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sızıntının olduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kamyon ve düşen tanklar vinçle yoldan kaldırıldı. Yapılan incelemede yola sızan kimyasal maddenin akü yapımında kullanılan sülfürik asit olduğu belirtildi.

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#BURSA #AFAD

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Bursa’da kamyon kasasından düşen tanklardaki kimyasal madde yola sızdı!
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