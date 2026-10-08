Bursa’da kamyon kasasından düşen tanklardaki kimyasal madde yola sızdı!

Ekipler, sızıntının olduğu caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alınırken, AFAD ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından kamyon ve düşen tanklar vinçle yoldan kaldırıldı. Yapılan incelemede yola sızan kimyasal maddenin akü yapımında kullanılan sülfürik asit olduğu belirtildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!