Bursa’da kan donduran olay! Otizmli çocuklarını sağlam gönderdiler 54 yerinde morlukla geri geldi! Meğer öğretmeni...

Bursa'da yaşayan İnci (50) ve Nizamettin Ş. (53) çifti, dört çocuklarından en küçüğü olan otizmli oğulları B.A.Ş.'yi özel eğitim ve uygulama okuluna göndermekteydi. Ancak aile, önceki gün okuldan dönen çocuklarının yüzü ve vücudunda şişlikler ve morluklar fark etti.

Hastaneye götürülen çocuğa darp raporu verildi. Aile, çocuklarını öğretmeni S.A.'nın dövdüğünü iddia ederek savcılığa başvurdu.Olayın ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı ve sınıf öğretmeni S.A.'yı açığa alarak sözleşmesini feshetti. S.A., kendini savunarak, çocuğun kendini yere attığını ve bu yaralanmaların düşme sonucu oluştuğunu öne sürdü.