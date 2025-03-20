Bursa’da kan donduran olay! Otizmli çocuklarını sağlam gönderdiler 54 yerinde morlukla geri geldi! Meğer öğretmeni...

Bursa'da yaşayan İnci (50) ve Nizamettin Ş. (53) çifti, dört çocuklarından en küçüğü olan otizmli oğulları B.A.Ş.'yi özel eğitim ve uygulama okuluna göndermekteydi. Ancak aile, önceki gün okuldan dönen çocuklarının yüzü ve vücudunda şişlikler ve morluklar fark etti.
Hastaneye götürülen çocuğa darp raporu verildi. Aile, çocuklarını öğretmeni S.A.'nın dövdüğünü iddia ederek savcılığa başvurdu.Olayın ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı ve sınıf öğretmeni S.A.'yı açığa alarak sözleşmesini feshetti. S.A., kendini savunarak, çocuğun kendini yere attığını ve bu yaralanmaların düşme sonucu oluştuğunu öne sürdü.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENECEK
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü belirtti: "Darp iddiasını araştırıyoruz. Dayak iddiasını kabul etmeyen öğretmen, öğrencinin düşerek bu hale geldiğini söylüyor. Ancak, olayın netleşmesi için tanık öğrencilerin ifadeleri alınacak ve okul koridorlarındaki kamera kayıtları incelenecek. Öğretmen, darp iddiası olmasa bile, bu durumu yetkililere bildirmediği için açığa alınmış ve sözleşmesi feshedilmiştir."
AİLEDEN TEPKİ: 'OĞLUM 3 GÜNDÜR ACI ÇEKİYOR'
B.A.Ş.'nin babası Nizamettin Ş., öğretmenin yalan söylediğini iddia ederek yaşadıkları şoku şu sözlerle anlattı: "Oğlum eve geldiğinde yüzünde morluklar vardı. Tişörtünü çıkardığımda, her yerinde darp izleri gördüm. Hatta bel kısmında el izleri vardı. Hastaneye gittiğimizde doktor da bu duruma çok üzüldü. Çocuğum 3 gündür acı çekiyor, geceleri kusuyor. Kendisi konuşamadığı için günlerdir sadece ağlıyor. Oğlumun psikolojik destek almasını istiyoruz. Öğretmenden şikayetçiyim." Sınıf öğretmeni S.A., aileyi arayarak çocuğu dövmediğini iddia etmiş ve kendi isteğiyle okuldan ayrıldığını söylemişti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yetkililer, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturmanın devam ettiğini, özellikle kamera kayıtlarının incelenmesinin sürecin en kritik noktalarından biri olacağını belirtti. Kamuoyu, özel eğitim öğrencilerine yönelik şiddet iddialarına karşı sürecin nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyor.