Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da kanlı infaz! Mahkemeye çıkacaktı başından vuruldu
Giriş Tarihi: 26.9.2023 10:03 Son Güncelleme: 26.9.2023 10:25

Bursa’da kanlı infaz! Mahkemeye çıkacaktı başından vuruldu

Bursa’da geçtiğimiz yıl işlettiği gece kulübü önünde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet davasında şikayetçi taraf olan kulüp sahibi 43 yaşındaki Bülent Karakuş, mahkemeye 4 gün kala sokak ortasında başından vurularak öldürüldü.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Bursa’da kanlı infaz! Mahkemeye çıkacaktı başından vuruldu

Nilüfer'de 7 Aralık 2022 günü bir gece kulübünde hesap tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan ve mekanın önünde müşteri bekleyen taksi şoförü Murat Kayalı başından vurularak hayatını kaybetmiş ve iki gece kulübü çalışan da ağır yaralanmıştı. Yaşanan cinayetle ilgili 2 kişi tutuklanmıştı. O cinayet davasında şikayetçi taraf olan gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş, 4 gün sonra çıkacağı mahkeme öncesi aracına binerken başından vurularak öldürüldü.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA BAŞINDAN VURUP KAÇTI

Çamlıca parkı önünde saat 21:00 sıralarında otomobiline binmek üzere olan Bülent Karakuş, o sırada yaklaşan otomobilden inen bir ikişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs tarafından darp edilen Karakuş, daha sonra başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİLİ TERK EDİP KAÇTILAR

İşlenen cinayetin ardından şüpheli veya şüphelilerin peşine düşen Bursa Polisi, olay yerinden kaçan otomobili tespit ederek peşine düştü. Araç, olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Misi Köyü girişinde terk edilmiş halde bulundu. Polis her yerde kaçan zanlıları arıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan Özgür Çelik için 2 isme aba altından sopa: Desteği çekerlerse altlarını boşaltırım!
SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: BES'te kısmi ödeme dönemi! Yüzde 50'ye kadarı erken kullanılabilecek
Bakan Yerlikaya: İnegöl Terkinler çetesi çökertildi!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Sahipsiz İstanbul! Göksu: Çöken toplu ulaşım sisteminden şikayet eden vatandaşları sabotajla suçladılar
İYİ Parti’de istifa depremi sürüyor! O isimden Meral Akşener’e şok sözler: Hedefini ve vizyonunu kaybetti!
Fırtına geliyor! İstanbul Valiliği uyardı: Bugün akşam saatlerinden itibaren...
Sabancı ailesinin hemşiresi tanık oldu: Gizli kayıt skandalında ikinci perde
Derin millet...
Son dakika: Trabzonspor’a büyük şok! Hatayspor 2-0 geriden gelerek kazandı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da kanlı infaz! Mahkemeye çıkacaktı başından vuruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA