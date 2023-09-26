Bursa’da kanlı infaz! Mahkemeye çıkacaktı başından vuruldu

Nilüfer'de 7 Aralık 2022 günü bir gece kulübünde hesap tartışması sonucu çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan ve mekanın önünde müşteri bekleyen taksi şoförü Murat Kayalı başından vurularak hayatını kaybetmiş ve iki gece kulübü çalışan da ağır yaralanmıştı. Yaşanan cinayetle ilgili 2 kişi tutuklanmıştı. O cinayet davasında şikayetçi taraf olan gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş, 4 gün sonra çıkacağı mahkeme öncesi aracına binerken başından vurularak öldürüldü.

ÖNCE DARP ETTİ SONRA BAŞINDAN VURUP KAÇTI

Çamlıca parkı önünde saat 21:00 sıralarında otomobiline binmek üzere olan Bülent Karakuş, o sırada yaklaşan otomobilden inen bir ikişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs tarafından darp edilen Karakuş, daha sonra başından vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede Karakuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOMOBİLİ TERK EDİP KAÇTILAR

İşlenen cinayetin ardından şüpheli veya şüphelilerin peşine düşen Bursa Polisi, olay yerinden kaçan otomobili tespit ederek peşine düştü. Araç, olay yerinden 2 kilometre uzaklıktaki Misi Köyü girişinde terk edilmiş halde bulundu. Polis her yerde kaçan zanlıları arıyor.