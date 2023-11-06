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Giriş Tarihi: 6.11.2023 10:18

Bursa'da kanlı olay: Öznur vuruldu! Kocası ile kayınbiraderleri gözaltında!

Gürsu ilçesinde, evinde tabancayla vurulan Öznur Ç. (28) ağır yaralanırken, eşi Musa Ç. (33) ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç., gözaltına alındı.

DHA
Bursa’da kanlı olay: Öznur vuruldu! Kocası ile kayınbiraderleri gözaltında!

Olay, saat 18.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Gün Sokak'taki bir evde meydana geldi. Öznur Ç., evinde henüz bilinmeyen nedenle tabancayla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öznur Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, yatak odasındaki duvarda mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Kadının eşi Musa Ç. ile kayınbiraderleri Sedat Ç. ve Erkin Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

HASTANEDE AİLE FERTLERİ ARASINDA TARTIŞMA
Ayrıca, ağır yaralı kadının kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aile fertleri arasında tartışma çıktı. Hastane güvenliği ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından tartışan aile fertleri sakinleştirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bursa'da kanlı olay: Öznur vuruldu! Kocası ile kayınbiraderleri gözaltında!
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