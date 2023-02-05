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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Bursa’da kayıp cami ve 12 mezarlık hazire bulundu

İHA
Bursa’da kayıp cami ve 12 mezarlık hazire bulundu
Bursa'nın UNESCO Dünya Miras listesindeki Tarihi Hanlar ve Çarşıbaşı Projesi'nde arkeolojik kazılarda toprak altından tarih fışkırdı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulucami ve tarihi çarşı ve hanların ortaya çıkarılması amacıyla 30 bin metrekare alanda 38 bina ve 15 işyerinin yıkılmasıyla başlatılan Çarşıbaşı Projesi'nin ilk etabı nisanda tamamlanacak. Kaybolan Sungur Paşa Camii'nin duvarları bulunarak yeniden inşa edildi, Osmanlı Şeyhülislamı Mehmet Dede'nin türbesinin yanında arkeolojik kazılarda 12 mezarlık hazire ortaya çıkarıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş "Aslında biz burada mezarların üzerinde geziyormuşuz. 40 yıldır hayal edilen proje ayağa kalkıyor. İlk etabı nisan ayında tamamlıyoruz. 50 araçlık otopark ve ikinci etabı yıl sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Yıkılan Sungur Paşa Camii'ni duvarlarından yola çıkarak yeniden aslına uygun inşa ettik. Mehmet Dede Türbesi'nin haziresinde 12 mezar yeri de bulduk" dedi.

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Bursa’da kayıp cami ve 12 mezarlık hazire bulundu
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