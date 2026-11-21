SÜRÜCÜ KİM SORUSUNU SÜREKLİ GEÇİŞTİRDİ

Polis ekipleri Halil İbrahim D.'ye, "Sürücü kim" diye sordu. Bunun üzerine Halil İbrahim D., "Komiserim canımızdan olmadık. Senin başına da gelebilirdi. Fark eder mi sürücü. Ben de yoldan geldim, kimliğimi vereyim" dedi. Kazada yaralanan Halil İbrahim D., Emircan M., Vatan Y. ve Caner A. olay yerindeki tedavilerinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.