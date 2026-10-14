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Giriş Tarihi: 14.10.2026 18:15

Bursa’da köpek dehşeti: Kaçmak isterken bacağını kırdı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde durakta minibüs bekleyen 3 kişi köpeğin hedefi oldu. Can havliyle kaçan 3 kişiden 11 yaşındaki Muhammed Emin Sayar, yüksek bir yerden atlarken bacağını kırdı.

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İHA Yaşam
Bursa’da köpek dehşeti: Kaçmak isterken bacağını kırdı!
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Olay, Arapzade Mahallesi TOKİ yolu üzerindeki hastane minibüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneden çıkan 2 kadın ve 11 yaşındaki Muhammed Emin Sayar, durakta minibüs beklemeye başladı.

Bu sırada bir vatandaşa ait olduğu belirlenen köpek, durakta bekleyen 3 kişiye saldırdı. Köpeğin üzerlerine doğru gelmesiyle büyük panik yaşayan 2 kadın ve çocuk kaçmaya başladı.

Saldırıdan kurtulmak için yüksekten atlayan çocuk düşerek bacağını kırdı. Yaralı çocuk, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köpeğin saldırdığı anlar kameraya yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#BURSA #ORHANGAZİ

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Bursa’da köpek dehşeti: Kaçmak isterken bacağını kırdı!
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