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Giriş Tarihi: 14.1.2025 18:58

Bursa’da korku dolu anlar: Alkollü şahıs kardeşlerini rehin aldı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda alkollü olan Cengiz B., isimli şahıs üst katta yaşayan kardeşlerini silahla rehin aldı. Havaya rastgele ateş eden şüpheli ihbar üzerine gözaltına alınıp tutuklandı.

DHA
Bursa’da korku dolu anlar: Alkollü şahıs kardeşlerini rehin aldı!

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve çocuklarıyla binanın alt katındaki dairede oturan Cengiz B., alkol aldıktan sonra kardeşlerinin yaşadığı üst kattaki daireye çıktı. Ailevi bir meseleden dolayı kardeşleriyle tartışmaya başlayan Cengiz B., evdeki av tüfeğiyle kardeşleri M.B. (43) ve T.B.'yi (33) rehin aldı. Evde havaya ateş açan şüpheli, daha sonra balkona çıktı. Burada da havaya ateş açan Cengiz B., komşuların ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Öte yandan, yapılan kontrolde Cengiz B.'nin 3 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz B., tutuklandı.

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Bursa’da korku dolu anlar: Alkollü şahıs kardeşlerini rehin aldı!
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