Bursa’da korkunç iş kazası: Demir bloğun altında kalan genç hayatını kaybetti

Bu sırada demir blok forkliftten kayarak Altıntaş'ın üzerine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Eray Altıntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altıntaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.