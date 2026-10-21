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Giriş Tarihi: 21.10.2026 00:18

Bursa'da korkunç iş kazası: Demir bloğun altında kalan genç hayatını kaybetti

Bursa'da bir boyahane fabrikasında, forkliftten düşen demir bloğun altında kalan 24 yaşındaki genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Aile yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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İHA Yaşam
Bursa’da korkunç iş kazası: Demir bloğun altında kalan genç hayatını kaybetti
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boyahane fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Eray Altıntaş, forklift ile demir bloğu kaldırmak istedi.

Bu sırada demir blok forkliftten kayarak Altıntaş'ın üzerine düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Eray Altıntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Altıntaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



ACI DETAY SONRADAN ÇIKTI

Yaklaşık 10 gün önce, Eray Altıntaş'ın kullandığı ATV'nin kaza yapması sonucu arkadaşının vefat ettiği, Altıntaş'ın ise yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#BURSA #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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Bursa'da korkunç iş kazası: Demir bloğun altında kalan genç hayatını kaybetti
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