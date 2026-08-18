Bursa’da korkunç olay! Kız isteme eğlencesi faciaya döndü: Havai fişekler davetlilerin üzerine düştü!

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kız isteme töreninin ardından sokakta gerçekleştirilen eğlencede zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin bulunduğu bölgeye düşerek patladı.
DAVETLİLER ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından eğlence, kaldığı yerden devam etti.
Kız isteme eğlencesinde havai fişek paniği! Davetlilerin bulunduğu alana düştü | Video