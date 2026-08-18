Bursa’da korkunç olay! Kız isteme eğlencesi faciaya döndü: Havai fişekler davetlilerin üzerine düştü!

DAVETLİLER ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından eğlence, kaldığı yerden devam etti.

Kız isteme eğlencesinde havai fişek paniği! Davetlilerin bulunduğu alana düştü | Video

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