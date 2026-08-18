Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da korkunç olay! Kız isteme eğlencesi faciaya döndü: Havai fişekler davetlilerin üzerine düştü!
Giriş Tarihi: 18.08.2026 16:57 Son Güncelleme: 18.08.2026 16:59

Bursa’da korkunç olay! Kız isteme eğlencesi faciaya döndü: Havai fişekler davetlilerin üzerine düştü!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen olayda yürekler ağza geldi. Kız isteme eğlencesi kabusa döndü. Atılan havai fişekler davetlilerin üzerine yağmur gibi yağdı. Konuklar panik içinde etrafa kaçışırken ortalığı birbirine kattı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Bursa’da korkunç olay! Kız isteme eğlencesi faciaya döndü: Havai fişekler davetlilerin üzerine düştü!
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Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kız isteme töreninin ardından sokakta gerçekleştirilen eğlencede zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin bulunduğu bölgeye düşerek patladı.

DAVETLİLER ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından eğlence, kaldığı yerden devam etti.

Kız isteme eğlencesinde havai fişek paniği! Davetlilerin bulunduğu alana düştü | Video

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #YILDIRIM

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Bursa’da korkunç olay! Kız isteme eğlencesi faciaya döndü: Havai fişekler davetlilerin üzerine düştü!
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