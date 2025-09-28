Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da korkutan kaza: Çarpışmanın etkisiyle takla attı! Ters dönerek...
Giriş Tarihi: 28.9.2025 16:53

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan cip takla attı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Korkutan kaza, saat 15.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolunda meydana geldi. Furkan G. (28) yönetimindeki hafif ticari araç ile Divan Sokak'tan yola çıkan Uğur T.'nin (19) kullandığı cip, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Savrulup takla atan cip, ters dönerken, kazada sürücüler ile cipteki Rabia T. (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

