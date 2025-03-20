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Giriş Tarihi: 20.3.2025 23:43 Son Güncelleme: 20.3.2025 23:44

Bursa'da korkutan yangın! İtfaiye ekipleri seferber oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın sırasında meydana gelen patlamalar korku dolu anlara neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa’da korkutan yangın! İtfaiye ekipleri seferber oldu

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu İnegöl itfaiyesine haber verdi. Yangın büyürken, apartman sakinleri kendilerini dışarı attı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMALAR YAŞANDI

Yangın sırasında apartmanın önündeki enerji nakil hatlarında patlamalar yaşandı. Patlamalar sırasında vatandaşlar da tehlikeli anlar yaşadı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Bursa'da korkutan yangın! İtfaiye ekipleri seferber oldu
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