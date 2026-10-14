Bursa’da korkutan yangın! Oksijen tüpü alev aldı: Hasta yaralandı!

Olay, saat 01.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokak'ta bir binadaki dairede meydana geldi. Nefes darlığı şikayetiyle oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren S.A., iddiaya göre tüpün bir anda alev almasıyla elinden ve yüzünden yaralandı.