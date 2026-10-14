Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da korkutan yangın! Oksijen tüpü alev aldı: Hasta yaralandı!
Giriş Tarihi: 14.10.2026 15:57

Bursa'da korkutan yangın! Oksijen tüpü alev aldı: Hasta yaralandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. S.A. (64) isimli hasta, evdeki oksijen tüpünün alev almasıyla yaralandı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA Yaşam
Bursa’da korkutan yangın! Oksijen tüpü alev aldı: Hasta yaralandı!
  • ABONE OL

Olay, saat 01.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Bozdağ Sokak'ta bir binadaki dairede meydana geldi. Nefes darlığı şikayetiyle oksijen tüpüne bağlı olarak yaşamını sürdüren S.A., iddiaya göre tüpün bir anda alev almasıyla elinden ve yüzünden yaralandı.

ELİNDE VE YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU

Evde çıkan yangın aile bireyleri tarafından söndürülürken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ elinde ve yüzünde 2'nci derece yanıklar oluşan S.A. ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yanık ünitesinde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İNEGÖL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da korkutan yangın! Oksijen tüpü alev aldı: Hasta yaralandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA