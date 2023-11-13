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Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:43

Bursa'da milyon dolarlık ofisler böyle yandı

Bursa'da önceki gece alev alev yanan 10 katlı iş merkezindeki yangının başlama anına ait güvenlik kamerası görüntüleri tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. 158 işyerinin bulunduğu iş merkezindeki yangına termal kameralı dron ile tespit yapan itfaiye ekiplerinin 3 koldan müdahale anları da kameraya yansıdı.

İHA
Bursa’da milyon dolarlık ofisler böyle yandı
Vatandaşların iş merkezinden kaçtığı anlar ile bazı vatandaşların park halindeki araçlarını kaçırmaya çalıştığı anlar anbean kameraya yansıdı.
Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı iş merkezinin kafe kısmında başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak bölgedeki evleri tedbir amaçlı boşaltırken Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı toplamda 33 araç ve 130 personel ile müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangına ait görüntüler ortaya çıktı, vatandaşlar canlarını böyle kurtardı
Alevlere teslim olan 10 katlı iş merkezinin yanında bulunan binaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yangını fark eden vatandaşların, yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettiği görüldü. Kısa sürede büyüyen yangından canlarını kurtarmak için uzaklaşanlarla araçlarını kurtarmaya çalışanlar ve ellerinde yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalışanların olduğu dehşet veren o anlar anbean güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Havadan termal kamera ile takip edildi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yangın yerinde itfaiyeye ait kriz masasına dönüştürülen aracta yetkililerden bilgi aldı.
Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarında bulunan 10 katlı iş merkezinde meydana gelen yangına 33 araç 130 personel ile müdahale eden itfaiye ekipleri binayı termal dronlar ile havadan da kontrol etti.
Binanın çevresinde dolaşan termal dronların kriz masasına anlık aktardığı görüntülerden binanın tamamen söndürülüp söndürülmediği kontrol edildi.
Dehşete düşüren alevler yağmurun da yardımıyla başka binalara sıçramadan söndürüldü.

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Bursa'da milyon dolarlık ofisler böyle yandı
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