Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da otoyolda dinamit yüklü kamyon kaza yaptı yol trafiğe kapatıldı
Giriş Tarihi: 18.9.2023 06:08

Bursa'da otoyolda dinamit yüklü kamyon kaza yaptı yol trafiğe kapatıldı

Bursa- İzmir Otoyolu’nda maden ocağına dinamit taşıyan kamyon, sebze yüklü kamyonetle çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza sırada kamyonda bulunan dinamitlerin yola savrulması nedeniyle İzmir istikameti ulaşıma kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

DHA
Bursa’da otoyolda dinamit yüklü kamyon kaza yaptı yol trafiğe kapatıldı
Kaza, saat 21.30 sıralarında İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu, Nilüfer ilçesi, Doğanköy mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir istikametine maden ocağında kullanılmak üzere dinamit taşıyan sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, önünde giden Naci A. yönetimindeki 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon devrilirken, kasasında bulunan dinamitler yola saçıldı. Kontrolden çıkan kamyonet ise bariyerlere çarparak durabildi.

Sürücülerin hafif şekilde yaralandığı kazadan sonra ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, otoyolu ulaşıma kapatırken, sağlık ekipleri de sürücülere ayakta müdahale etti. Yola savrulan dinamitler kontrollü şekilde toplanırken, araçlar ise polis tarafından alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Son dakika: Fenerbahçe Antalyaspor'u 3 golle geçti! Edin Dzeko yıldızlaştı
‘Ne güzel evlat yetiştirmişsiniz’
SON DAKİKA: Camide alkol kullanan o şüpheli tutuklandı
CHP'li Faik Öztrak ve Özgür Özel arasında MYK polemiği!
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek sözler! "İttifakı kendi için tasarladı"
Son dakika: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder şoku! Maça devam edemedi...
Son dakika: İstanbul'da Kapalıçarşı'da yangın paniği
Son dakika haberleri: Dev derbide Trabzonspor rahat kazandı! Beşiktaş deplasmanda yıkıldı…
Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarı önünde kazandı! Yeni transferler Samsunspor karşısında şov yaptı…
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da otoyolda dinamit yüklü kamyon kaza yaptı yol trafiğe kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA