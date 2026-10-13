Bursa’da panik dolu anlar! Oyun oynarken bir anda yere yığıldı: Minik Zeynep için saniyelerle yarışıldı!

MİNİK ZEYNEP BÖYLE KURTARILDI

Ailesi tarafından araçla özel bir hastaneye götürülen Zeynep, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahaleyle nefes borusuna kaçan misket çıkarıldı.

Nefes borusuna misket takılan 1,5 yaşındaki kız çocuğu doktorun müdahalesiyle kurtuldu | Video