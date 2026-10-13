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Giriş Tarihi: 13.10.2026 11:44 Son Güncelleme: 13.10.2026 11:48

Bursa’da panik dolu anlar! Oyun oynarken bir anda yere yığıldı: Minik Zeynep için saniyelerle yarışıldı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay yürekleri ağza getirdi. Oyun oynarken bir anda yere yığılan 1,5 yaşındaki Zeynep O., hastaneye kaldırıldı. Minik bebeğe yapılan o müdahale son anda hayatını kurtardı. İşte detaylar…

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Bursa’da panik dolu anlar! Oyun oynarken bir anda yere yığıldı: Minik Zeynep için saniyelerle yarışıldı!
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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeni Mahallesi Akpınar Caddesi'ndeki bir dairede meydana geldi. Evde oyun oynayan Zeynep O., yerde bulduğu misketi ağzına attı. Misketin nefes borusuna kaçması üzerine nefes almakta güçlük çeken bebek yere yığıldı.

MİNİK ZEYNEP BÖYLE KURTARILDI

Ailesi tarafından araçla özel bir hastaneye götürülen Zeynep, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan müdahaleyle nefes borusuna kaçan misket çıkarıldı.

Nefes borusuna misket takılan 1,5 yaşındaki kız çocuğu doktorun müdahalesiyle kurtuldu | Video

İNCELEME BAŞLATILDI

Bir süre solunum sıkıntısı yaşayan Zeynep bebek, tedbir amacıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İNEGÖL #BURSA

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Bursa’da panik dolu anlar! Oyun oynarken bir anda yere yığıldı: Minik Zeynep için saniyelerle yarışıldı!
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