Bursa’da park halindeki araca çarptı, ihbara gelen polise kafa attı: Alkollü sürücü gözaltına alındı

ÖNCE GİTTİ, SONRA GERİ DÖNDÜ

Olay yerine gelen trafik polisleri, kazaya tutanak düzenlerken Erman Yüksel oğlu Özkan Efe Y. ve babası Burhan Y. ile olay yerine geri döndü. Olay yerinde tekrar polis memurlarıyla tartışma yaşayan Erman Yüksel, sinirlenerek çevrede bulunan duvarlara kafa attı. Bunun üzerine trafik polisler, yardımcı ekip çağırdı.

Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü ihbara gelen polise kafa attı! O anlar kamerada