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Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:08 Son Güncelleme: 21.10.2026 10:19

Bursa'da piercing kabusu! Kulağı şişen 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kulağına piercing yaptırmak için bir dövme stüdyosuna giden 17 yaşındaki çocuk, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastanelik oldu. Kulağını deldirdikten bir gün sonra şişlik oluştuğunu belirten çocuk, işletmeyle iletişime geçmesine rağmen cevap alamadığını iddia etti. Çocuğun ailesi, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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İHA Yaşam
Bursa’da piercing kabusu! Kulağı şişen 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
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Bursa Nilüfer ilçesinde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki G.S., kulağına piercing yaptırmak amacıyla ilçede faaliyet gösteren bir dövme stüdyosuna gitti.

KULAĞINDA ŞİŞLİK MEYDANA GELDİ

İşlemin ardından evine dönen çocuk, ertesi gün kulağında şişlik oluştuğunu fark etti. G.S.'nin iddiasına göre, yaşadığı sorunu bildirmek amacıyla işletme yetkilileriyle iletişime geçti ancak herhangi bir yanıt alamadı.

DOKTORLAR YOĞUN İLTİHAP TESPİT ETTİ

Kulağındaki şişlik üzerine Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvuran G.S., yapılan muayenenin ardından hastaneye yatırıldı.

Çocuğun aktardığına göre doktorlar, kulağında yoğun iltihaplanma olduğunu belirledi. İltihaplanmayı kontrol altına almak amacıyla kulağına dikiş atılarak baskı uygulanmaya başlandı.

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"5 GECEDİR HASTANEDE, KALICI HASAR RİSKİ BULUNUYOR"

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 5 gecedir hastanede yatan 17 yaşındaki G.S.'nin tedavisi sürüyor. Çocuğun anlatımına göre doktorlar, kulağındaki iltihaplanmanın kalıcı hasara yol açabileceği ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

G.S.'nin tedavisinin ne zaman tamamlanacağı ve kulağında kalıcı bir hasar oluşup oluşmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Çocuğun ailesi ise yaşananlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #NİLÜFER

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Bursa'da piercing kabusu! Kulağı şişen 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu
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