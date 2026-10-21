Bursa’da piercing kabusu! Kulağı şişen 17 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

"5 GECEDİR HASTANEDE, KALICI HASAR RİSKİ BULUNUYOR"

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 5 gecedir hastanede yatan 17 yaşındaki G.S.'nin tedavisi sürüyor. Çocuğun anlatımına göre doktorlar, kulağındaki iltihaplanmanın kalıcı hasara yol açabileceği ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

G.S.'nin tedavisinin ne zaman tamamlanacağı ve kulağında kalıcı bir hasar oluşup oluşmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Çocuğun ailesi ise yaşananlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör