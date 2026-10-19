Bursa’da pilav etkinliğinde rahatsızlananların sayısı 182’ye yükseldi!

İKRAM EDİLEN TAVUK-PİLAV ZEHİR SAÇTI!
Çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, ikram edilen tavuklu pilavı yiyen ve ayranları içen vatandaşlarda, iddiaya göre etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan kişiler, ilçedeki hastanelere başvurdu.
RAHATSIZLANAN SAYISI 182'YE YÜKSELDİ
Hastaneye başvuranların sayısının 182'ye ulaştığı bildirildi. Yaşanan olayın ardından inceleme başlattı. Tavuklu pilav ile bazılarının son kullanma tarihi geçtiği öğrenilen ayranlardan numuneler alındı. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.