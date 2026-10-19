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Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:25

Bursa'da pilav etkinliğinde rahatsızlananların sayısı 182’ye yükseldi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen etkinlikte tavuk pilav yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısı 182'ye yükseldi. İşte detaylar...

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DHA Yaşam
Bursa’da pilav etkinliğinde rahatsızlananların sayısı 182’ye yükseldi!
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Bursa'da dün saat 16.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çiftli Mahallesi'nde birlik ve beraberliği güçlendirmek ve hayatını kaybedenlerin anılması amacıyla düzenlenen 2'nci Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinde meydana geldi.

İKRAM EDİLEN TAVUK-PİLAV ZEHİR SAÇTI!

Çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, ikram edilen tavuklu pilavı yiyen ve ayranları içen vatandaşlarda, iddiaya göre etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan kişiler, ilçedeki hastanelere başvurdu.

RAHATSIZLANAN SAYISI 182'YE YÜKSELDİ

Hastaneye başvuranların sayısının 182'ye ulaştığı bildirildi. Yaşanan olayın ardından inceleme başlattı. Tavuklu pilav ile bazılarının son kullanma tarihi geçtiği öğrenilen ayranlardan numuneler alındı. Olayın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa'da pilav etkinliğinde rahatsızlananların sayısı 182’ye yükseldi!
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