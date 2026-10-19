Bursa’da pilav etkinliğinde rahatsızlananların sayısı 182’ye yükseldi!

İKRAM EDİLEN TAVUK-PİLAV ZEHİR SAÇTI!

Çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte, ikram edilen tavuklu pilavı yiyen ve ayranları içen vatandaşlarda, iddiaya göre etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. Rahatsızlanan kişiler, ilçedeki hastanelere başvurdu.