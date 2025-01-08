Bursa’da pistten çıkan eğitim uçağının pilotu yaralandı

Bursa'nın Yenişehir havaalanında eğitim için havalanmak üzere olan A 211 kuyruk numaralı eğitim uçağı, saat 12:50 sıralarında pistten ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra kaza kırıma uğradı. Pistin yanındaki araziye düşen uçağın pilotu yaralandı.

Kaza ile ilgili olarak bir açıklama yapan Bursa Valiliği, "İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanında 08.01.2025 günü saat 12.45 sıralarında özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağı pisti terk ettiği esnada kaza kırım gerçekleşmiş olup, pilot hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır" denildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı