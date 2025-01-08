Video Yaşam Yenişehir Havalimanı'nda eğitim uçağı düştü | Video
Yenişehir Havalimanı'nda eğitim uçağı düştü | Video

Yenişehir Havalimanı'nda eğitim uçağı düştü | Video

08.01.2025 | 15:17

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde eğitim için havalanan uçak, kaza kırıma uğradı. Uçaktaki pilot, hafif şekilde yaralandı.

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Olay, saat 12.45 sıralarında Yenişehir Havaalanı'nda meydana geldi. Özel uçuş okuluna ait eğitim uçağı, pisti terk ettiği esnada kaza kırıma uğradı. Uçaktaki pilot hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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