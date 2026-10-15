Bursa’da rehine krizi: Oğlunun rehin aldığı anneyi polis kurtardı

Olay, Küplüpınar Mahallesi Ayber Caddesi'nde meydana geldi. Annesini evde rehin alan şahıs nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisinin gelmesiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, mahalle giriş ve çıkışları kapatıldı. Vatandaşların olay yerine yaklaşmasına izin verilmedi.



POLİS TELEFONDA UYARDI

Saatler süren rehine krizinde polis ekipleri, rehin tutulan kadınla telefonla iletişim kurdu. Ekipler, kadına kendisini bir odaya kilitlemesini söyledi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken kadının zarar görmeden kurtarılması için çalışma yürütüldü.



ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

Gergin bekleyişin ardından özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Operasyonla evden çıkarılan şüpheli Hakan K. gözaltına alınırken, anne H.K. sağ salim kurtarıldı. Saatlerdir devam eden rehine krizi sona ererken olayla ilgili inceleme başlatıldı.