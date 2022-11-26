Bursa’da sahte alkol operasyonu

Bursa geçtiğimiz hafta çok sayıda vatandaş alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve tedaviye alınanların 6'sının hayatını kaybetmişti. İl Jandarma Komutanlığınca sahte alkol üretimi ve satışına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Maksempınar mahallesinde sahte alkol imalatı yapıldığını tespit etti.

72 yaşındaki E.F ile M.M ve 70 yaşındaki F.O'a ait 3 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, 319,5 litre alkol, 2 adet damıtma kazanı ve 2 adet hammadde kazanı ele geçirildi. Ele geçirilen sahte alkol ve malzemelerine el konuldu.