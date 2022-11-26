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Giriş Tarihi: 26.11.2022 11:51 Son Güncelleme: 26.11.2022 13:10

Bursa’da sahte alkol operasyonu

Bursa’da geçtiğimiz hafta 8 kişinin ölümüne neden olan sahte alkolle mücadele devam ederken, Jandarma ekipleri, 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda 319 litre sahte alkol ele geçirdi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Bursa’da sahte alkol operasyonu

Bursa geçtiğimiz hafta çok sayıda vatandaş alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve tedaviye alınanların 6'sının hayatını kaybetmişti. İl Jandarma Komutanlığınca sahte alkol üretimi ve satışına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, Nilüfer ilçesine bağlı kırsal Maksempınar mahallesinde sahte alkol imalatı yapıldığını tespit etti.

72 yaşındaki E.F ile M.M ve 70 yaşındaki F.O'a ait 3 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda, 319,5 litre alkol, 2 adet damıtma kazanı ve 2 adet hammadde kazanı ele geçirildi. Ele geçirilen sahte alkol ve malzemelerine el konuldu.

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Bursa’da sahte alkol operasyonu
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