4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

O anlar polis kamerasına yansırken, iş yerinde yapılan aramalarda; 10 bin sentetik hap, 250 kilogram pregabalin hammaddesi, 500 bin boş hap kapsülü, 4 bin 150 imalatta kullanılan sentetik hap kutusu, 1 kapsül makinesi, 1 blister baskı makinesi, 1 kapsül temizleme makinesi, 1 karışım mikseri, 3 kompresör makinesi, 1 soğutucu makine, 22 blister yapımında kullanılan rulo, 1 tabanca, 41fişek ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınan şüphelilerden E.Y., H.A.C., M.Y. ve M.G. tutuklanırken; M.O.C., H.B., T.C.U., C.U. ve H.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör