Bursa’da servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücüler ile servis minibüsündeki işçiler Kıymet A. (38), Ahmet D. (57), Özkan Y. (35), Hasan A. (25), Kubilay T. (57), Ali Y. (32), Halil K. (31), Sinan B. (30), Zeynep Y. (38), Aysun T. (30) ve Cengiz A. (60), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.