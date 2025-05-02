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Giriş Tarihi: 2.5.2025 12:11

Bursa'da servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Bursa’da servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında, kırsal Gündüzlü Mahallesi yolunda meydana geldi. Su fabrikası işçilerini taşıyan Ali C. (48) yönetimindeki 16 BOY 458 plakalı servis minibüsü, ilçe merkezine doğru giderken karşı yönden gelen Adem Ş.'nin (26) kullandığı 16 AGA 250 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücüler ile servis minibüsündeki işçiler Kıymet A. (38), Ahmet D. (57), Özkan Y. (35), Hasan A. (25), Kubilay T. (57), Ali Y. (32), Halil K. (31), Sinan B. (30), Zeynep Y. (38), Aysun T. (30) ve Cengiz A. (60), ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi ile özel hastanelerde tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bursa'da servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 13 yaralı
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