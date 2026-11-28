Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Devriye görevini sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus timleri), silah seslerini duyması üzerine vakit kaybetmeden bölgeye intikal etti. Ekiplerin yaptığı incelemede G.P. isimli şahsın ikametinden tüfekle ateş ettiği tespit edildi.
EVDEN ÇIKANLAR ŞAŞKINLIK YARATTI
Adli makamlardan alınan karar doğrultusunda şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda 550 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet 9.19 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve şarjöre basılı halde 6 dolu kartuş ele geçirildi.