Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Devriye görevini sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunus timleri), silah seslerini duyması üzerine vakit kaybetmeden bölgeye intikal etti. Ekiplerin yaptığı incelemede G.P. isimli şahsın ikametinden tüfekle ateş ettiği tespit edildi.