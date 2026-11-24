İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Boğazköy Barajı'nın kırsal Hamzabey Mahallesi'nden baraja akan dere kenarında biriken çöpleri iş makinesiyle temizlerken, yarı çıplak halde erkek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, Cumhuriyet savcısının incelemesinde cesedin, 25 Ekim'de kaybolan Emrah Gedik'e ait olduğu tespit edildi.