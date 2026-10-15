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Giriş Tarihi: 15.10.2026 10:47 Son Güncelleme: 15.10.2026 11:16

Bursa'da sosyal medyadan suç örgütlerine eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon: 25 gözaltı

Bursa'da suç örgütlerini öven, sosyal medya üzerinden bu yapılara katılım çağrısı yapan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman temin ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. 29 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.

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İHA Yaşam
Bursa’da sosyal medyadan suç örgütlerine eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon: 25 gözaltı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK DEV OPERASYON!

Yapılan incelemelerde, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini övücü ve özendirici paylaşımlar yapan, bu yapılara katılmak isteyen kişilere çağrıda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilerin yakalanması için Bursa genelinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, tüfek ve çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, suç örgütlerini öven, bu yapılara katılım çağrısı yapan ve silahlı eylemler için eleman temin eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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