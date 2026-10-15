Bursa’da sosyal medyadan suç örgütlerine eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon: 25 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, suç örgütlerini öven, bu yapılara katılım çağrısı yapan ve silahlı eylemler için eleman temin eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör