Bursa’da sosyal medyadan suç örgütlerine eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon: 25 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suç örgütlerine yönelik çalışma başlatıldı.
SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK DEV OPERASYON!
Yapılan incelemelerde, sosyal medya üzerinden suç örgütlerini övücü ve özendirici paylaşımlar yapan, bu yapılara katılmak isteyen kişilere çağrıda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 29 şüpheli tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, suç örgütlerini öven, bu yapılara katılım çağrısı yapan ve silahlı eylemler için eleman temin eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.