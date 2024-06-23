Bursa’da şüpheli ölüm! Dişinde apse oluşan kadın hayatını kaybetti

İstanbul'dan Bursa'ya ziyarete gelen ve Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesindeki akrabalarının yanında kalan 45 yaşındaki Enda Balta, dişinde oluşan apse nedeniyle akşam saatlerinde rahatsızlandı.



Yakınlarıyla birlikte Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden kadına ilaç yazıldı. Yakınları Enda Balta'yı eve bırakıp yazılan ilaçları almak için nöbetçi eczaneye gitti. Gece 01.00 sıralarında ilaçları alarak eve gelen yakınları, Enda Balta'yı hareketsiz halde yatarken buldu.



İhbar üzerine eve sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yapılan kontrollerde Enda Balta'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Süpheli ölüm olarak kayıtlara geçen talihsiz kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.