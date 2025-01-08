Bursa’da şüpheli ölüm! Evde hareketsiz bulunan kadın hastanede öldü

İnegöl ilçesi Yeni Mahallede yaşayan Saniye Akkaya'dan bir süredir haber alamayan yakınları meraklanarak kadının evine gitti. İçeriye giren yakınları, Saniye Akkaya'yı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk nüdahalesi evde yapılan Akkaya Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorlar, tedavi altına alınan kadının vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri ve morarmalar olduğunu tespit etti. Gerekli tüm müdahalelerin yapıldığı Saniye Akkaya hayatını kaybetti. Kadının cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.