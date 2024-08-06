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Giriş Tarihi: 6.8.2024 23:38

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın paniği

Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

DHA
Bursa’da tekstil fabrikasında yangın paniği

Yangın, saat 21.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerinde bulunan tekstil fabrikasında çıktı. Fabrikada henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri metrelerce yükselen alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği iş yerinde soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın paniği
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