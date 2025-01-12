Bursa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İslam K. (50) idaresindeki mandalina yüklü tır, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet altı mevkisinde, Süleyman Candar'ın (55) kullandığı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışırken, tır da 50 metre sürüklendikten sonra devrildi.

Yaralılar sürücü Süleyman Candar ile Önder G. (55) ve Doğan Y. (43), itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Candar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.