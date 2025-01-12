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Giriş Tarihi: 12.1.2025 23:45

Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, otomobilde sıkışan 3 kişiden biri olan sürücü Süleyman Candar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

AA
Bursa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İslam K. (50) idaresindeki mandalina yüklü tır, Orhangazi-İznik kara yolu Keramet altı mevkisinde, Süleyman Candar'ın (55) kullandığı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışırken, tır da 50 metre sürüklendikten sonra devrildi.

Yaralılar sürücü Süleyman Candar ile Önder G. (55) ve Doğan Y. (43), itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrasında otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Süleyman Candar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Bursa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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