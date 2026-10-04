Bursa’da tişört kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Bursa'da Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Muhtarlığı önünde olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.M. isimli vatandaş, akrabasından tişört alan bir kişiden tişört almak amacıyla yanına gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.