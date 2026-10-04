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Giriş Tarihi: 4.10.2026 09:27

Bursa'da tişört kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Bursa'da akrabasından tişört alan kişiyle tartışan M.E.M., bıçaklanarak yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İHA Yaşam
Bursa’da tişört kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
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Bursa'da Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Muhtarlığı önünde olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.M. isimli vatandaş, akrabasından tişört alan bir kişiden tişört almak amacıyla yanına gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

M.E.M.'nin beyanına göre, tartışmanın büyümesi üzerine karşı taraf kendisini bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan M.E.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, tişört meselesinden çıktığı iddia edilen kavganın kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da tişört kavgası kanlı bitti: 1 yaralı
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