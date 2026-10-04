Bursa’da tişört kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Bursa'da Yavuz Selim Mahallesi'nde bulunan Yavuz Selim Muhtarlığı önünde olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.M. isimli vatandaş, akrabasından tişört alan bir kişiden tişört almak amacıyla yanına gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
M.E.M.'nin beyanına göre, tartışmanın büyümesi üzerine karşı taraf kendisini bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan M.E.M., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, tişört meselesinden çıktığı iddia edilen kavganın kesin nedeni ve olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma sürüyor.