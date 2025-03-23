Bursa’da tüfekli vahşet! Dakikalarca kovaladı ilk gördüğü anda... İşte o anlar

Olay, 18 Mart'ta saat 23.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Elinde tornavida bulunan Ceyhun Avcı ile husumetli olduğu Onur Esen arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Onur Esen, tüfekle Ceyhun Avcı'ya ateş etti. Göğsünden vurulan Avcı kanlar içinde yere yığılırken, Esen hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.