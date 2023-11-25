Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 40 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından, 22 Kasım sabahı harekete geçen ekipler Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceden belirlenen çok sayıda adrese helikopter ve dron destekli şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyona, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polislerinin de aralarında olduğu bin polis katıldı.