Bursa’da yürekler ağızlara geldi: 2 oğlunu son anda kurtardı!

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Piknik yapmak için ailesi ile birlikte gölet kenarına giden Suriye uyruklu İbrahim Hacisa, balıklara bakmak isterken, ağabeyi Ziyad Hacisa da onu kurtarmak isterken suya düştü.