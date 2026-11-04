Bursa’da zincirleme felaket! Kazaya yardıma gidenlere araç çarptı: Ölü ve yaralılar var!

OTOMOBİL YARDIMA GİDENLERE ÇARPTI
Bu sırada duran araçtan inerek yardıma giden kişiler ile kazaya yapan otomobildekilere aynı yönde seyir halinde olan 58 ADC 704 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da hurda yığınına döndü.
Önce kaza yapan araca ardından yardım için aracından inen yayaya çarptı: 1 ölü, 9 yaralı | Video
1 ÖLÜ 9 YARALI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, 41 AEE 729 plakalı otomobilde bulunan Mecit Can'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi. 9 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı