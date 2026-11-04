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Giriş Tarihi: 04.11.2026 14:21 Son Güncelleme: 04.11.2026 14:30

Bursa’da zincirleme felaket! Kazaya yardıma gidenlere araç çarptı: Ölü ve yaralılar var!

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen zincirleme kaza ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza yapan otomobildekilere ve yardıma koşanlara, arkadan gelen başka bir araç feci şekilde çarptı. Sağlık ekipleri olay yerine peş peşe giderken ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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Bursa’da zincirleme felaket! Kazaya yardıma gidenlere araç çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 11.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Bursa istikameti Gemlik mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 41 AEE 729 plakalı otomobil, refüje çarptı.

OTOMOBİL YARDIMA GİDENLERE ÇARPTI

Bu sırada duran araçtan inerek yardıma giden kişiler ile kazaya yapan otomobildekilere aynı yönde seyir halinde olan 58 ADC 704 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da hurda yığınına döndü.

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1 ÖLÜ 9 YARALI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, 41 AEE 729 plakalı otomobilde bulunan Mecit Can'ın (30) hayatını kaybettiği belirlendi. 9 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından sağlıkçılar tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından ulaşım tekrar normale döndü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #GEMLİK

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Bursa’da zincirleme felaket! Kazaya yardıma gidenlere araç çarptı: Ölü ve yaralılar var!
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