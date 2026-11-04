Bursa’da zincirleme felaket! Kazaya yardıma gidenlere araç çarptı: Ölü ve yaralılar var!

OTOMOBİL YARDIMA GİDENLERE ÇARPTI

Bu sırada duran araçtan inerek yardıma giden kişiler ile kazaya yapan otomobildekilere aynı yönde seyir halinde olan 58 ADC 704 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araç da hurda yığınına döndü.

Önce kaza yapan araca ardından yardım için aracından inen yayaya çarptı: 1 ölü, 9 yaralı | Video