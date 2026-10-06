Bursa’daki çifte cinayetin failinden kan donduran itiraf: “Barfiks demiriyle öldürdüm”

Olay Bursa'da Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Kara çiftini evlerinde hareketsiz yatarken buldu.