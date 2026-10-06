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Giriş Tarihi: 6.10.2026 19:51 Son Güncelleme: 6.10.2026 19:57

Bursa’daki çifte cinayetin failinden kan donduran itiraf: “Barfiks demiriyle öldürdüm”

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, 60 yaşındaki Vural Kara ile 60 yaşındaki eşi Asiye Kara’nın evlerinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşuları Kerem Seymen çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı ifadesinde, cinayeti barfiks demiriyle nasıl işlediğini anlattı.

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DHA Yaşam
Bursa’daki çifte cinayetin failinden kan donduran itiraf: Barfiks demiriyle öldürdüm
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Olay Bursa'da Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Vural ve Asiye Kara çiftinden haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Kara çiftini evlerinde hareketsiz yatarken buldu.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE TARTIŞMIŞLAR

Yapılan incelemede çiftin, kesici alet kullanılarak ve başlarına sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çiftin bir süre önce 'gürültü' nedeniyle tartıştığı K.S. isimli komşusunu cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ DEFALARCA ŞİKAYET EDİLMİŞ

Soruşturmada, K.S.'nin evinde çıkardığı gürültü nedeniyle apartman sakinleri tarafından birçok kez uyarıldığı ve şikayet edildiği bildirildi. Şüphelinin olay günü alt kata inerek Kara çiftinin evine gittiği ve yaşanan tartışmanın ardından çifte saldırdığı belirtildi.

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Olay yerindeki ilk incelemelerde çiftin vücutlarında sert cisim ve kesici alet darbelerine ilişkin bulgular tespit edildi. Vural ile Asiye Kara çiftinin cenazeleri otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

BARFİKS DEMİRİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Vural Kara (62) ile eşi Asiye Kara'nın (60) evlerinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan komşuları Kerem Seymen (47), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seymen'in ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Olay sabahı da yine şikayet edince tartıştık. Ben de barfiks demiriyle vurup, saplayarak öldürdüm" dediği öğrenildi.

#112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ #BURSA #GEMLİK

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Bursa’daki çifte cinayetin failinden kan donduran itiraf: “Barfiks demiriyle öldürdüm”
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