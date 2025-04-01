Bursa’daki kazadan kahreden haber: 1 bebek öldü 5 kişi yaralandı

Yan yatan araca çevredekiler yardıma koşarken 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı aileden 1'i bebek 6 yaralı Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğsem Akşa bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.